Cade da una macchina spruzza cemento | muore operaio di 58 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Benevento, provocando la morte di un uomo di 58 anni originario di Pompei. L’operaio è rimasto coinvolto in una situazione pericolosa mentre lavorava in un cantiere a Casalduni, e purtroppo non ce l’ha fatta. La dinamica dell’accaduto sta venendo ricostruita dagli inquirenti.

Tragedia in provincia di Benevento dove un operaio di Pompei ha perso la vita. Il 58enne è rimasto vittima a Casalduni in un incidente sul lavoro. L'uomo era dipendente dell'impresa che sta realizzando la galleria per il potabilizzatore della diga di Campolattaro. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne sarebbe caduto da un mezzo, sul quale si trovava, usato per spruzzare il cemento. Nella caduta avrebbe impattato violentemente con il terreno alcuni attrezzi. I soccorsi sono stati subito attivati, ma purtroppo tutto è stato inutile. La salma è stata sequestrata e nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

