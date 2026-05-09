Operaio morto ad Anoia Uil e Feneal | Non basta il cordoglio servono più ispezioni e più controlli

Un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un cantiere di Anoia. La Uil e la Feneal hanno commentato la notizia, affermando che il semplice cordoglio non basta e chiedendo un aumento di ispezioni e controlli nelle imprese. La vicenda riporta alla ribalta il problema delle morti bianche, un fenomeno che si verifica frequentemente nel settore edile e industriale del Paese.

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