Cade nel vuoto mentre lavora morto operaio di 27 anni nel Casertano

Da fanpage.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 27 anni è morto dopo essere caduto nel vuoto mentre stava lavorando a San Marcellino, nel Casertano. L'incidente è avvenuto durante l'attività lavorativa e la sua salma è stata messa sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

L'incidente sul lavoro si è verificato a San Marcellino. La salma dell'operaio morto è stata posta sotto sequestro per l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

