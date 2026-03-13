Cade nel vuoto mentre lavora morto operaio di 27 anni nel Casertano

Un operaio di 27 anni è morto dopo essere caduto nel vuoto mentre stava lavorando a San Marcellino, nel Casertano. L'incidente è avvenuto durante l'attività lavorativa e la sua salma è stata messa sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

L'incidente sul lavoro si è verificato a San Marcellino. La salma dell'operaio morto è stata posta sotto sequestro per l'autopsia.