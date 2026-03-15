Oculisti chiudono la sala operatoria e rinviano senza preavviso decine di interventi | erano a un convegno ma senza permesso

Gli oculisti di un ospedale hanno chiuso senza preavviso la sala operatoria, rinviando decine di interventi programmati, tra cui un’operazione di cataratta dopo due anni e mezzo di attesa. I medici erano assenti perché partecipavano a un convegno, ma senza aver ottenuto l’autorizzazione. I pazienti si sono trovati di fronte a una situazione inattesa e senza notizie precedenti.

Dopo due anni e mezzo di attesa per un intervento di cataratta, giungono finalmente in ospedale per l’operazione, ma trovano la sala operatoria chiusa e il reparto semi deserto. È successo giovedì e venerdì scorsi, 12 e 13 marzo, al Presidio territoriale di assistenza di Mesagne, in provincia di Brindisi: diverse operazioni programmate — almeno quattro o cinque il primo giorno, otto o più il secondo, tra interventi per cataratta e procedure intravitreali — sono state rinviate senza alcun preavviso ai pazienti. A riportare la notizia è Repubblica, che spiega la ragione dietro l’ inattesa assenza dei medici che sarebbero invece dovuti essere presenti per le operazioni in programma: i tre oculisti assenti presso il reparto del Pta di Mesagne, risultavano presenti a un congresso medico a Rimini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oculisti chiudono la sala operatoria e rinviano senza preavviso decine di interventi: erano a un convegno (ma senza permesso) Articoli correlati Oculisti partono per convegno medico, rinviati interventi di cataratta: aperto dossier AslBRINDISI - Tre medici oculisti del Pta di Mesagne nei giorni scorsi avrebbero partecipato a un congresso medico a Rimini, determinando il rinvio, tra... Domenico rimasto senza cuore per oltre mezz’ora in sala operatoria mentre cercavano di scongelare quello “bruciato”Un intervento atteso come l’unica possibilità di salvezza, trasformato in un caso giudiziario che oggi punta a chiarire ogni minuto trascorso in sala...