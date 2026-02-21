Fuga in moto senza casco nel centro di Catania | arrestato un 27enne ubriaco e senza patente

Da dayitalianews.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 27 anni, ubriaco e senza patente, ha tentato di scappare in moto nel centro di Catania, rischiando di investire pedoni e veicoli. La Polizia di Stato ha dato l’alt, ma lui ha accelerato e ha tentato di sfuggire. Alla fine, gli agenti lo hanno fermato e arrestato. Era senza casco e guidava in modo pericoloso, creando una situazione di grande tensione nella zona pedonale. La fuga si è conclusa con il suo fermo.

fuga in moto senza casco nel centro di catania arrestato un 27enne ubriaco e senza patente
© Dayitalianews.com - Fuga in moto senza casco nel centro di Catania: arrestato un 27enne ubriaco e senza patente

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento. Non si sono fermati all’alt imposto dalla Polizia di Stato e hanno tentato la fuga sfrecciando in moto a velocità sostenuta in una zona molto affollata, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei pedoni. L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza Alcalà, dove gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei poliziotti, i due giovani in sella al mezzo hanno accelerato bruscamente, dando inizio a un inseguimento protrattosi per diversi chilometri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

