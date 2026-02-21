Fuga in moto senza casco nel centro di Catania | arrestato un 27enne ubriaco e senza patente
Un uomo di 27 anni, ubriaco e senza patente, ha tentato di scappare in moto nel centro di Catania, rischiando di investire pedoni e veicoli. La Polizia di Stato ha dato l’alt, ma lui ha accelerato e ha tentato di sfuggire. Alla fine, gli agenti lo hanno fermato e arrestato. Era senza casco e guidava in modo pericoloso, creando una situazione di grande tensione nella zona pedonale. La fuga si è conclusa con il suo fermo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento. Non si sono fermati all’alt imposto dalla Polizia di Stato e hanno tentato la fuga sfrecciando in moto a velocità sostenuta in una zona molto affollata, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei pedoni. L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza Alcalà, dove gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Alla vista dei poliziotti, i due giovani in sella al mezzo hanno accelerato bruscamente, dando inizio a un inseguimento protrattosi per diversi chilometri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Fuga a Vicenza: 23enne senza patente arrestato dopo inseguimento e incidente, alcoltest positivo.Un giovane di 23 anni, senza patente, ha causato un inseguimento notturno a Vicenza che si è concluso con un incidente e l’arresto.
Guida senza patente ed assicurazione, fugge a tutta velocità e investe un poliziotto: arrestato 34enne pregiudicato a CataniaLa polizia di Catania ha arrestato un uomo di 34 anni che stava cercando di scappare da un controllo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Non si ferma al posto di blocco: caccia al motociclista in fuga a Nocera Inferiore; Tre ore in prima marcia col furgone rubato: finale beffardo; Alfredo Loreti morto nell’incidente sulla Pontina, denunciato il camionista in fuga; Discoteca abusiva e senza vie di fuga, il presidente del circolo: Chiusura insensata.
Tenta la fuga in moto, inseguimento a GatteoAll’alt della Polizia ha fatto inversione e iniziato la corsa a folle velocità per le vie del centro: identificato e denunciato 59enne di Cesena ... msn.com
Investe una donna sulle strisce, minore in fuga su una moto rubataGrazie alla visione di registrazioni di sistemi di sorveglianza della zona in cui è avvenuto l’incidente, militari dall’Arma sono risaliti al minorenne. E hanno scoperto che la Vespa che guidava era ... livesicilia.it
Fuga spericolata in via San Lorenzo a bordo di una moto appena rubata: arrestato ventenne, il complice scappa ift.tt/P4h1oaX x.com
Una giornata speciale, il ricongiungimento di una mamma in fuga dalla guerra con la sua famiglia e il compleanno del caro Ciccio in compagnia del grande Piero Moscardini. Il messaggio del contatto che ha messo in moto l’evacuazione ci fa davvero onore: “ - facebook.com facebook