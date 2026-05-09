Sabato 16 maggio, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli a Benevento, si terrà un Open Day dedicato alla proctologia. Le visite saranno gratuite e inizieranno alle 8 del mattino, offrendo consulenze specialistiche sulle principali patologie ano-rettali. L’evento è rivolto a chi desidera sottoporsi a controlli o ricevere informazioni su eventuali problematiche di questo settore. La giornata prevede la presenza di medici specializzati che effettueranno le visite.

L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento organizza sabato 16 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, l’Open Day di Proctologia, una giornata interamente dedicata a visite gratuite e consulenze specialistiche. L’iniziativa sarà condotta dagli specialisti dell’Unità Operativa di Chirurgia, i dottori Federica Mastella e Luciano Onofrio, con la collaborazione degli infermieri stomaterapisti Pucillo e Rapuano. Nel corso dell’Open Day saranno valutate e trattate le principali patologie proctologiche, tra cui emorroidi, fistole perianali, ragadi, stitichezza, sindrome da ostruita defecazione e sanguinamento ano-rettale. I cittadini interessati potranno prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo urp@fbfbn.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Open Day di Proctologia al Fatebenefratelli di Benevento

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