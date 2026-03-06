Ospedale Fatebenefratelli visite dermatologiche gratuite per l’Open Day sulla psoriasi

L’ospedale Fatebenefratelli organizza un Open Day dedicato alla psoriasi, durante il quale saranno offerte visite dermatologiche gratuite. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Onda e prevede la presenza di dermatologi esperti e materiali informativi rivolti alla popolazione. La psoriasi colpisce circa il 2-3% delle persone e sarà possibile ricevere consulenze senza appuntamento.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi, caratterizzata da lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti come artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L'impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può incidere negativamente sulla qualità della vita. È obbligatoria la prenotazione alla mail: urp@fbfbn.