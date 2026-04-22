Il cane guida Jennie la Labrador Retriever che dorme durante i lavori parlamentari a Westminister

Durante una seduta alla Camera dei Comuni in Inghilterra, il cane guida Jennie, una Labrador Retriever, si è addormentato mentre si trovava accanto al suo proprietario, un deputato. L'animale, presente in aula durante l'assemblea, è stato ripreso mentre riposava tranquillamente, senza disturbare l'ambiente parlamentare. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e ha fatto rapidamente il giro dei social network.