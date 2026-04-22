Il cane guida Jennie la Labrador Retriever che dorme durante i lavori parlamentari a Westminister
Durante una seduta alla Camera dei Comuni in Inghilterra, il cane guida Jennie, una Labrador Retriever, si è addormentato mentre si trovava accanto al suo proprietario, un deputato. L'animale, presente in aula durante l'assemblea, è stato ripreso mentre riposava tranquillamente, senza disturbare l'ambiente parlamentare. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti e ha fatto rapidamente il giro dei social network.
Durante una seduta alla Camera dei Comuni in Inghilterra, il cane guida Jennie dorme accanto al suo umano di riferimento, il deputato Steve Darling. Il video da Parliamentlive.tv è diventato virale e ci fa riflettere sul ruolo dei cani d'assistenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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