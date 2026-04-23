Il 28 aprile 2026, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà la cerimonia di apertura della “Penna d’Oca del Campidoglio”. L'evento inizia alle 15.30 e vede protagonisti personaggi simbolici come la gatta Rosi, che ha attraversato momenti di oscurità, e il cane Ombra, che ha scelto di essere luce. La manifestazione si concentra sulla sfida tra intelligenza artificiale e valori umani.

Rosi ha conosciuto il buio. Ombra ha scelto di essere la luce. Sembra un paradosso, ma è la forza della vita quella che si incontrerà il 28 aprile 2026 a Roma per la terza edizione del Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio”, pronto a dare voce a tante storie speciali. Rosi è la gatta vittima di una tortura atroce che oggi esce dall’ombra del dolore per diventare il grido di chi chiede rispetto. Ombra è il cane di assistenza che sconfigge il buio donando ogni giorno i suoi occhi a Mariapaola.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dalla leggenda di Roma alla forza della gatta Rosi a quella del cane Ombra: al via la “Penna d’Oca del Campidoglio”, il premio che sfida l’AI con il valore dell’umanità

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