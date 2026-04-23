Dalla leggenda di Roma alla forza della gatta Rosi a quella del cane Ombra | al via la Penna d’Oca del Campidoglio il premio che sfida l’AI con il valore dell’umanità
Il 28 aprile 2026, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà la cerimonia di apertura della “Penna d’Oca del Campidoglio”. L'evento inizia alle 15.30 e vede protagonisti personaggi simbolici come la gatta Rosi, che ha attraversato momenti di oscurità, e il cane Ombra, che ha scelto di essere luce. La manifestazione si concentra sulla sfida tra intelligenza artificiale e valori umani.
Rosi ha conosciuto il buio. Ombra ha scelto di essere la luce. Sembra un paradosso, ma è la forza della vita quella che si incontrerà il 28 aprile 2026 a Roma per la terza edizione del Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio”, pronto a dare voce a tante storie speciali. Rosi è la gatta vittima di una tortura atroce che oggi esce dall’ombra del dolore per diventare il grido di chi chiede rispetto. Ombra è il cane di assistenza che sconfigge il buio donando ogni giorno i suoi occhi a Mariapaola.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Temi più discussi: Dalla leggenda di Roma alla forza del gatto Rosi e del cane Ombra: al via la Penna d'Oca del Campidoglio, il premio che sfida l'AI con il valore dell'umanità; Il Premio La Penna d'Oca del Campidoglio per dare voce a storie speciali -; Roma non fu costruita in un giorno, ma con un rito sacro che nessuno ricorda più; Il cane Lucky, gettato come immondizia in un sacco di plastica, ha ora una nuova vita.
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Penna d’Oca del Campidoglio, il premio dedicato a storie speciali di animali ift.tt/IJzufB6 x.com
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