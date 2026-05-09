only sport e stella rossa si giocano tutto in una sfida secca

Domani al campo 'Brigata Cremona' di Alfonsine si terrà una partita decisiva tra Only Sport e Stella Rossa Casal Borsetti, valida per i playoff del girone F di Prima Categoria. La sfida tra le due squadre si gioca in un’unica partita, determinando l’accesso alla finale del raggruppamento. Entrambe le formazioni arrivano con l’obiettivo di vincere e proseguire nel torneo.

Ravennati protagonisti nei playoff del girone F di Prima Categoria: si gioca infatti, domani al ’Brigata Cremona’ di Alfonsine la sfida secca tra l’Only Sport e la Stella Rossa Casal Borsetti, derby che vale la finalissima del raggruppamento. In campionato i due confronti si sono conclusi con un pareggio per 0-0 ad Alfonsine e una vittoria in trasferta (2-0) dell’Only Sport che, visto il miglior piazzamento nella stagione regolare ha due risultati su tre a disposizione: in caso di parità al 90’ si giocheranno i supplementari, al termine dei quali, dovesse permanere la parità, passerà la squadra di casa. Stesso discorso vale per l’altra...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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