Basket tutto in una sera per la Dole Rimini | sfida secca contro Livorno per un posto nei playoff
Domenica sera alle 19 si affrontano alla palasport Flaminio la Dole Rimini e la Bi in una partita singola valida per il play-in. La sfida si svolge in un’unica sera, senza seconde opportunità, e decide quale delle due squadre accederà ai playoff. La partita si gioca in casa della Dole Rimini, che cerca di ottenere la vittoria davanti al proprio pubblico.
Tempo di play-in per la Dole Basket Rimini. Domenica (3 maggio), con palla a due alle 19, tra le mura del palasport Flaminio, si gioca la partita “secca” contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno. Si tratta della classica partita senza un domani. Chi vince accede al tabellone dei playoff, dove.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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