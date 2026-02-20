Stella Rossa vola in finale dopo una lunga sfida con lo Spartak
La Stella Rossa Belgrado ha raggiunto la finale di coppa dopo una dura vittoria contro lo Spartak. La partita, giocata ieri sera, si è decisa negli ultimi minuti grazie a un tiro da lontano di un giocatore chiave. La squadra ha mostrato determinazione, mantenendo il controllo del gioco fin dall’inizio. I tifosi presenti allo stadio hanno festeggiato con entusiasmo il passaggio alla fase decisiva del torneo. La finale si giocherà tra due settimane a Belgrado.
Una sfida decisiva della Coppa Korac ha definito l’accesso alla finale per la Stella Rossa Belgrado. La squadra biancorossa ha imposto un ritmo costante e ha consolidato il margine nel corso dei quaranta minuti, assicurandosi il passaggio all’atto conclusivo della competizione riservata alle formazioni serbe. Nel confronto conclusivo, la Stella Rossa ha prevalso sul KK Spartak con un punteggio di 86-69, prendendo in mano la gestione della gara fin dai primissimi minuti e mantenendo il controllo fino al triplice fischio. L’insieme delle scelte offensive e la disciplina difensiva hanno permesso di capitalizzare nel corso della seconda metà.🔗 Leggi su Mondosport24.com
