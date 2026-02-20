La Stella Rossa Belgrado ha raggiunto la finale di coppa dopo una dura vittoria contro lo Spartak. La partita, giocata ieri sera, si è decisa negli ultimi minuti grazie a un tiro da lontano di un giocatore chiave. La squadra ha mostrato determinazione, mantenendo il controllo del gioco fin dall’inizio. I tifosi presenti allo stadio hanno festeggiato con entusiasmo il passaggio alla fase decisiva del torneo. La finale si giocherà tra due settimane a Belgrado.

Una sfida decisiva della Coppa Korac ha definito l’accesso alla finale per la Stella Rossa Belgrado. La squadra biancorossa ha imposto un ritmo costante e ha consolidato il margine nel corso dei quaranta minuti, assicurandosi il passaggio all’atto conclusivo della competizione riservata alle formazioni serbe. Nel confronto conclusivo, la Stella Rossa ha prevalso sul KK Spartak con un punteggio di 86-69, prendendo in mano la gestione della gara fin dai primissimi minuti e mantenendo il controllo fino al triplice fischio. L’insieme delle scelte offensive e la disciplina difensiva hanno permesso di capitalizzare nel corso della seconda metà.🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Stella Rossa vola in finale dopo una lunga sfida con lo Spartak

L’Olimpia si butta via nel finale. Colpo a Milano per la Stella RossaL’Olimpia Milano perde una partita importante contro la Stella Rossa, dopo aver disputato un buon primo tempo e un brillante terzo quarto.

Cinquale e Monti si contendono la leadership. Lo Spartak sfida la Tirrenica e sogna il primatoCinquale e Monti si contendono la leadership nel campionato di Terza Categoria, ora alla quindicesima giornata.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.