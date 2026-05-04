omicidio cristian sebastiano i genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima

Due anni dopo la condanna penale, i genitori dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Cristian Sebastiano hanno deciso di risarcire la famiglia della vittima. La decisione è stata presa dai giudici del Tribunale di Monza, che hanno stabilito l’accordo tra le parti. La vicenda riguarda l’uccisione di un giovane avvenuta diversi anni fa, e ora si conclude con un accordo economico tra le famiglie.

I genitori dei minori responsabili dell'omicidio di Cristian Sebastiano hanno una loro parte di responsabilità nel delitto commesso dai figli e per questo dovranno risarcire i familiari della vittima con 260 mila euro. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza. La sentenza arriva dopo due anni dalla sentenza penale che ha condannato i due giovani, ritenuti responsabili dell’omicidio del 42enne, avvenuto il 29 novembre 2020, quando i due imputati avevano 14 e 15 anni., L'aggressione - L’uomo fu aggredito durante un appuntamento nel quale avrebbe dovuto vendere ai ragazzi della cocaina, e fu anche derubato della sostanza stupefacente che aveva in tasca.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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