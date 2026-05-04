I genitori dei minorenni coinvolti nell’omicidio di Cristian Sebastiano sono stati condannati a versare 130mila euro ciascuno alla famiglia della vittima. La sentenza arriva dopo il processo in cui si è stabilito il risarcimento per i danni causati dall’atto violento. La decisione riguarda l’obbligo di pagamento deciso dal giudice, senza ulteriori dettagli riguardanti le motivazioni o i processi precedenti.

Monza – “Non hanno vigilato sui figli minorenni” a cui non hanno “impartito un’educazione formativa” che insegnasse loro “a non tenere condotte illecite” I due responsabili sono stati condannati con sentenza definitiva a 12 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione nel processo con il rito abbreviato. Allora i familiari di Cristian non avevano potuto costituirsi parti civili perché gli imputati erano minorenni. Ora si sono rivolti agli avvocati Elena Franzoni e Maurizio Bozzetti e la giudice monzese Maddalena Ciccone ha riconosciuto loro il danno “da perdita parentale”. La giudice ha ritenuto invece che i due ragazzini “sono stati lasciati praticamente soli di fronte alle provocazioni dell’ambiente circostante, in relazione al quale si sono trovati indifesi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Omicidio Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer devono risarcire la famiglia della vittima

Notizie correlate

Omicidio Cristian Sebastiano, i genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittimaI genitori dei minori responsabili dell'omicidio di Cristian Sebastiano hanno una loro parte di responsabilità nel delitto commesso dai figli e per...

Omicidio Cristian Sebastiano a Monza, i genitori dei due baby killer risarciranno la famiglia con 260mila euroCristian Sebastiano è stato ucciso a coltellate il 29 novembre 2020 a San Rocco (Monza) da un 14enne e un 15enne.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Monza, i genitori dei due baby killer risarciranno la famiglia di Cristian Sebastiano con 260 mila euro; Delitto di San Rocco, condannati i genitori dei baby killer che uccisero Cristian Sebastiano: Totale carenza di vigilanza; Coniugi Colombo morti ad Auschwitz, il Tribunale di Monza risarcisce i nipoti di 1,2 milioni di euro; Delitto di San Rocco condannati i genitori dei baby killer che uccisero Cristian Sebastiano | Totale carenza di vigilanza.

Omicidio Cristian Sebastiano a Monza, i genitori dei due baby killer risarciranno la famiglia con 260mila euroCristian Sebastiano è stato ucciso a coltellate il 29 novembre 2020 a San Rocco (Monza) da un 14enne e un 15enne ... fanpage.it

Omicidio di Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer condannati a risarcire 260mila euroIl Tribunale di Monza ha riconosciuto la responsabilità dei genitori dei due ragazzi, che uccisero Sebastiano quando avevano 14 e 15 anni: Non gli era ... milano.repubblica.it

Omicidio di Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer condannati a risarcire 260mila euro milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Cristian Sebastiano è stato ucciso a coltellate il 29 novembre 2020 a San Rocco (Monza) da un 14enne e un 15enne. I genitori dovranno risarcire la famiglia della vittima con 260mila euro. Per i giudici hanno “una parte di responsabilità” nel delitto - facebook.com facebook