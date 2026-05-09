Omicidio Piscitelli carabinieri acquisiranno l'intervista di Rita Bussone a Belve | è lei che aveva incastrato Calderon

I carabinieri stanno per acquisire l’intervista rilasciata da Rina Bussone nella trasmissione Belve. Bussone, ex compagna di Raul Esteban Calderon, ha dichiarato di essere stata lei a incastrare Calderon nel caso dell’omicidio Piscitelli. La registrazione dell’intervista sarà analizzata nel corso delle indagini in corso. Nessun’altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervista o sulle prossime mosse degli investigatori.

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