Chi è Rina Bussone testimone chiave nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik

Questa sera a Belve Crime sarà intervistata Rina Bussone, una delle testimoni chiave nel processo legato all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto anche come “Diabolik”. Piscitelli era un noto figura nel mondo del tifo organizzato e leader della curva Nord della Lazio. Bussone ha fornito testimonianze che potrebbero risultare decisive nel procedimento giudiziario.

Stasera a Belve Crime parla Rina Bussone, la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, narco-ultrà e leader della curva Nord della Lazio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Belve Crime, Rina Bussone sul caso DiabolikTra gli ospiti di Belve Crime di questa sera ci sarà anche Rina Bussone, una delle testimoni chiave del caso Diabolik, ex compagna di Raul Estaban... Leggi anche: Omicidio Diabolik, Bussone a ‘Belve Crime’: “Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torna Belve Crime: Francesca Fagnani intervista chi ha incontrato il male; Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata; Belve Crime, torna lo spin off del format di Francesca Fagnani: quando va in onda e chi sono gli ospiti. C'è anche Elisa True Crime. Chi è Rina Bussone, testimone chiave nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli detto DiabolikStasera a Belve Crime parla Rina Bussone, la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, narco-ultrà e leader ... fanpage.it Omicidio di Diabolik, chi è Rina Bussone: l’ex compagna di Raul Esteban CalderonTutto su Rina Bussone, intervistata a Belve Crime: il passato in ambienti della mala romana e la relazione con Raul Esteban Calderon. donnaglamour.it Francesca Fagnani accoglie Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone per analizzare i delitti insieme a Elisa True Crime in una serata che promette verità scomode e analisi dirette Leggi l'articolo #BelveCrime - facebook.com facebook Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com