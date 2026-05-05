Chi è Rina Bussone testimone chiave nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Belve Crime sarà intervistata Rina Bussone, una delle testimoni chiave nel processo legato all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto anche come “Diabolik”. Piscitelli era un noto figura nel mondo del tifo organizzato e leader della curva Nord della Lazio. Bussone ha fornito testimonianze che potrebbero risultare decisive nel procedimento giudiziario.

Stasera a Belve Crime parla Rina Bussone, la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, narco-ultrà e leader della curva Nord della Lazio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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