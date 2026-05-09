Omicidio Piscitelli assolto Calderon
In un procedimento giudiziario relativo all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, la corte d’appello ha pronunciato l’assoluzione di Raul Esteban Calderon. Calderon era stato precedentemente accusato di aver commesso il delitto. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata al termine del processo di secondo grado. La vicenda riguarda l’uccisione di Piscitelli, ex capo ultras della Lazio.
Roma È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell’Assise d’Appello di Roma . Roma È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell’Assise d’Appello di Roma . È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell’Assise d’Appello di Roma ribaltando la condanna all’ergastolo del primo grado.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Omicidio Fabrizio Piscitelli Diabolik: assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon
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