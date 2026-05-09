Omicidio Piscitelli assolto Calderon

In un procedimento giudiziario relativo all’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, la corte d’appello ha pronunciato l’assoluzione di Raul Esteban Calderon. Calderon era stato precedentemente accusato di aver commesso il delitto. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata al termine del processo di secondo grado. La vicenda riguarda l’uccisione di Piscitelli, ex capo ultras della Lazio.

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