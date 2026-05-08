Raul Esteban Calderon assolto in appello per l’omicidio di Fabrizio Diabolik Piscitelli

In un nuovo capitolo della vicenda giudiziaria, Raul Esteban Calderon è stato assolto in appello dall’accusa di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La condanna in primo grado era stata emessa per il coinvolgimento nel delitto di Piscitelli, ex capoultras della Lazio e ritenuto narcotrafficante. La sentenza di secondo grado ha stabilito l’assenza di prove a carico di Calderon, portando alla sua assoluzione definitiva.

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Non è stato Raul Esteban Calderon a uccidere Fabrizio Piscitelli, l’ex capoultras della Lazio e considerato un narcotrafficante noto come Diabolik. È quanto hanno deciso i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma ribaltando la condanna all’ergastolo del primo grado. I magistrati hanno fatto cadere l’accusa nei confronti dell’imputato con la formula “per non avere commesso il fatto” a quasi un anno di distanza dalla precedente sentenza. Piscitelli venne freddato da un colpo di pisola alla testa il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti. Diabolik venne assassinato poco prima delle 19 mentre è seduto su una panchina. Un uomo in tenuta da jogging arriva alle sue spalle, impugnando una pistola e gli spara alla testa a distanza ravvicinata: Diabolik muore sul colpo mentre il killer fugge a piedi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raul Esteban Calderon assolto in appello per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli Notizie correlate Assolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma. Omicidio Diabolik, la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Raul Esteban CalderonI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno confermato ieri, 27 marzo, la condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, il cui vero nome è... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. Assolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma ... fanpage.it Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killerAssolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo ... ansa.it