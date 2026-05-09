Omicidio Perdichizzi | ROS arresta i colpevoli dopo 30 anni di carcere

Dopo oltre tre decenni, le forze dell'ordine hanno arrestato i responsabili dell'omicidio Perdichizzi. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i sospettati in due diverse province, seguendo un’indagine che ha portato alla loro individuazione. La Direzione Distrettuale Antimafia ha richiesto l’arresto immediato nonostante la sentenza recente, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

? Punti chiave Come hanno fatto i Carabinieri a rintracciare i colpevoli in due province?. Perché la DDA ha richiesto l'arresto immediato nonostante la sentenza recente?. Quali prove hanno permesso di identificare gli esecutori dopo tredici anni?. Cosa accadrà ora ai condannati durante le prossime fasi del processo?.? In Breve Arresti simultanei a Barcellona Pozzo di Gotto e in provincia di Siena.. Sentenza del GUP emessa il 29 aprile 2026 dal Tribunale di Messina.. Delitto di matrice mafiosa avvenuto il 1 gennaio 2013.. Pericolo di fuga e legami con la famiglia mafiosa barcellonese.. I Carabinieri del ROS hanno arrestato Bucolo Salvatore e Crino Giovanni il 08 maggio 2026, dopo che il Tribunale di Messina li ha condannati con una pena di 30 anni per l’omicidio di Giovanni Perdichizzi avvenuto nel 2013.🔗 Leggi su Ameve.eu

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