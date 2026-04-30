Omicidio Perdichizzi condanne a 30 anni per Bucolo e Crinò

Sono state pronunciate le condanne definitive per l’omicidio di Giovanni Perdichizzi, avvenuto il primo gennaio 2013 a Barcellona Pozzo di Gotto. Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò sono stati condannati entrambi a trent’anni di carcere. La sentenza si riferisce a uno dei delitti più noti collegati alla criminalità organizzata nella zona. La decisione è arrivata al termine di un procedimento giudiziario iniziato diversi anni fa.

Arrivano le condanne per uno degli omicidi simbolo della stagione di sangue legata alla mafia barcellonese: trent’anni di carcere ciascuno per Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò, ritenuti responsabili dell’uccisione di Giovanni Perdichizzi, il 41enne assassinato l’1 gennaio 2013 a Barcellona Pozzo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Omicidio di Giulio Giaccio, condanne a 30 anni confermate in Appello: “Ma non fu camorra”Giulio Giaccio venne ucciso nel 2000 per uno scambio di persona: credevano fosse un "Salvatore", presunto amante della sorella di un affiliato al... Turi: 30 condanne definitive, pene fino a 20 anni per la guerra tra clanLa giustizia pugliese ha emesso una sentenza che segna un punto di non ritorno nella lotta contro lo spaccio a Turi, dove trenta persone hanno... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Omicidio Perdichizzi, condanne a 30 anni per Bucolo e Crinò; Barcellona PG, omicidio Perdichizzi, condannati a 30 anni Bucolo e Crinò; Omicidio Perdichizzi, 13 anni dopo la sentenza; Mafia a Barcellona Pozzo di Gotto: 30 anni ai presunti killer di Giovanni Perdichizzi dopo 13 anni. Omicidio Perdichizzi, 13 anni dopo la sentenzaCom'è finito il processo ai due barcellonesi accusati del delitto di mafia da Tempostretto.it ... msn.com L'omicidio di Giovanni Perdichizzi a Barcellona, inflitti 30 anni a Bucolo e Crinò Ritenuti colpevoli dall'esecuzione mafiosa https://gazzettadelsud.it/p=2202811 - facebook.com facebook