Omicidio in piazza Fontana Di Bello | La sicurezza è una priorità assoluta

Nella mattinata di oggi, in Piazza Fontana, si è verificato un omicidio che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Un uomo è stato colpito e soccorso dai presenti prima dell’arrivo dei soccorsi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze e identificare il responsabile. La zona è stata transennata e sono in corso verifiche sulla scena del crimine.

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Tarantini Time Quotidiano L’omicidio avvenuto questa mattina in Piazza Fontana, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito, presumibilmente con un cacciavite, rappresenta un episodio di estrema gravità che scuote profondamente l’intera comunità tarantina, ancor più perché consumatosi durante le giornate dedicate ai festeggiamenti del Santo Patrono. A intervenire è Di Bello, che richiama l’attenzione sul tema della sicurezza urbana. “Si tratta di un fatto drammatico che riporta con forza al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza urbana. È evidente che nessuna area della città possa essere presidiata ventiquattr’ore su ventiquattro, ma è altrettanto evidente come da tempo sia cresciuta tra i cittadini una diffusa percezione di insicurezza”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Omicidio in piazza Fontana, Di Bello: “La sicurezza è una priorità assoluta” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate «La sicurezza deve essere una priorità assoluta e quotidiana»Così è intervenuto oggi 23 marzo Fabio Beltempo, segretario provinciale della UGL di Padova a seguito della tragedia sul lavoro avvenuta nelle prime... Sicurezza nella galleria Fara: "Una priorità assoluta, già stanziati 1,2 milioni di euro"Dopo il tragico incidente avvenuto tra Montereale e Andreis, l'assessore alle infrastrutture Amirante ha fatto il punto sulle condizioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delitto in città vecchia, uomo ucciso in piazza Fontana; Omicidio in Piazza Fontana, uomo ucciso a coltellate; Omicidio in piazza Fontana, uomo ucciso a coltellate (VIDEO); Alba di sangue in piazza Fontana: ucciso un 35enne. Le foto. Omicidio a Taranto, uomo ucciso in piazzaOmicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito al culmine di una lite avvenuta in piazza Fontana, nelle ... rainews.it Taranto, lite in piazza Fontana finisce in tragedia: morto 35enne accoltellatoMomenti di forte tensione nella mattinata a Taranto, in piazza Fontana, dove una violenta aggressione si è trasformata in tragedia. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto poche ore dopo il ... trmtv.it Omicidio a Taranto, 35enne ucciso durante una lite. La vittima è originaria del Mali. E' caccia all'autore, indaga la Polizia #ANSA x.com Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado all'ergastolo reddit