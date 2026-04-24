Femminicidio a Foggia il marito fermato e portato in carcere

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni è stato fermato questa mattina dai carabinieri e portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale. L’uomo, guardia giurata, ha confessato di aver ucciso la moglie, una donna di 46 anni. L’episodio si è verificato a Foggia, e le forze dell’ordine hanno proceduto al fermo immediato dopo aver raccolto le sue dichiarazioni. La notizia ha fatto subito il giro della città.

E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. L'uomo le ha sparato ieri sera quattro colpi con la sua pistola di ordinanza all'interno della loro abitazione in via Salvemini a Foggia. Dopo si è costituito nella caserma dai carabinieri e confessando il delitto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO)

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