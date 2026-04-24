Femminicidio a Foggia il marito fermato e portato in carcere

Un uomo di 48 anni è stato fermato questa mattina dai carabinieri e portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale. L’uomo, guardia giurata, ha confessato di aver ucciso la moglie, una donna di 46 anni. L’episodio si è verificato a Foggia, e le forze dell’ordine hanno proceduto al fermo immediato dopo aver raccolto le sue dichiarazioni. La notizia ha fatto subito il giro della città.

E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. L'uomo le ha sparato ieri sera quattro colpi con la sua pistola di ordinanza all'interno della loro abitazione in via Salvemini a Foggia. Dopo si è costituito nella caserma dai carabinieri e confessando il delitto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcere Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO) Notizie correlate Femminicidio Valentina Sarto a Bergamo, il marito dimesso dall’ospedale e portato in carcere: atteso l’interrogatorioBergamo, 19 marzo 2206 – È stato dimesso questa mattina, poco dopo le 11, dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di... Leggi anche: Femminicidio, Dongellini dimesso dall’ospedale e portato in carcere. Il post della mamma di Valentina Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Femminicidio di Stefania Rago a Foggia, il marito le spara con la pistola d'ordinanza e chiama i carabinieri; Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce. Femmincidio a Foggia, uccide la moglie con diversi colpi di pistolaFOGGIA – Femminicidio nella serata di ieri, giovedì 23 aprile, a Foggia. Una guardia giurata, Antonio Fortebraccio, 48 anni, ha ucciso la moglie Stefania Rago, 46enne, a colpi di pistola. livesicilia.it Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcereAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it FEMMINICIDIO A FOGGIA, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE A COLPI DI PISTOLA Il delitto nell'abitazione di famiglia dopo un litigio. La vittima aveva 46 anni, su Fb postava le foto delle scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donn - facebook.com facebook #Femminicidio, ieri sera, a #Foggia: un uomo ha ucciso la moglie con la sua pistola di guardia giurata @SimoneZazzera #GR1 x.com