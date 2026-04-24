Femminicidio a Foggia marito fermato e portato in carcere

A Foggia, un uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere in seguito al decesso della moglie. La vittima è stata trovata senza vita e il marito è stato fermato dalle forze dell'ordine nelle ore successive. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del fatto.

Ancora un femminicidio, stavolta a Foggia: fermato e portato in carcere il marito della vittima. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere Femminicidio a Foggia, marito fermato e portato in carcere Notizie correlate Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcereE' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere questa mattina dai carabinieri... Femminicidio a Foggia, fermato il marito della vittima: è una guardia giurata. Portato in carcereOmicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale: con questa accusa è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, 48enne e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce; Femminicidio a Foggia, il marito fermato e portato in carcere; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne. Femminicidio a Foggia, il marito di Stefania Rago fermato e portato in carcereQuesta mattina è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. Il femminicidio ... tg24.sky.it Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanzaFermato Antonio Fortebraccio: ha confessato il femminicidio della moglie Stefania Rago a Foggia, avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza ... virgilio.it Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati ift.tt/mCSNT1M x.com “PER STEFANIA, CONTRO OGNI SILENZIO”: l’appello dei centri antiviolenza di Foggia. “Il femminicidio non è un raptus ma l’esito di segnali ignorati” - facebook.com facebook