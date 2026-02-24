WWE | The Vision già ai titoli di coda?

The Vision ha iniziato a formarsi a Raw l’anno scorso, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Seth Rollins come cattivo e lanciare Bron Breakker come nuova stella, sfruttando la credibilità di Paul Heyman. Tuttavia, dopo alcuni mesi, gli sforzi sembrano ormai arrivati a un punto morto. La storyline ha perso slancio, e i fan si chiedono se la fazione sia ormai al capolinea. La domanda che circola riguarda il suo possibile declino definitivo.

Quando The Vision si è formata a Raw l’anno scorso, l’intento era quello di rafforzare la carriera di Seth Rollins come heel e creare una nuova stella con Bron Breakker, il tutto con la credibilità che il genio di Paul Heyman porta con sé. Col tempo, Bronson Reed, Austin Theory e Logan Paul si sono uniti alla fazione. Hanno dominato sulle migliori star del brand rosso, ma gli infortuni si sono accumulati. Dopo che Rollins è stato espulso dal gruppo, ha subito un infortunio. Poi, solo nelle ultime settimane, sia Breakker che Reed sono caduti. Con solo Theory e Paul rimasti, potrebbe essere arrivata l’ora di staccare la spina. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Asllani-Torino già ai titoli di coda: non convocato, tornerà all’Inter?Kristjan Asllani non è stato convocato dal Torino per la partita contro il Verona, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno anticipato all’Inter.

Milan, Giménez già ai titoli di coda: stagione compromessa e futuro in bilicoIl percorso di Santiago Giménez al Milan sta attraversando una fase difficile, segnato da prestazioni sotto le aspettative e da una stagione complicata.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La star della WWE Bron Breakker escluso da The Vision; WWE: L’uomo mascherato attacca Logan Paul a Raw.; Un membro di Vision ha ancora dei problemi con la star della WWE Seth Rollins; Aggiornamenti sulle condizioni di Bron Breakker prima di WWE SmackDown.

La star della WWE Bron Breakker escluso da The VisionAustin Theory entra in The Vision mentre Bron Breakker si riprende, ridefinendo la direzione delle fazioni della WWE. worldwrestling.it

Il ritorno di Brock Lesnar a WWE RAW potrebbe riservare una grande sorpresaIl ritorno di Brock Lesnar a RAW potrebbe dare il via a un cambiamento significativo, in quanto la vicenda tra Seth Rollins e The Vision si intreccia in modo avvincente. worldwrestling.it

Sardinia Unlimited was born from a clear vision. A vision that places authentic beauty, excellence, and respect for the land at its core. Svetlana, CEO and entrepreneur, is at the forefront with an approach that combines international strategy with deep care for - facebook.com facebook

I'm excited by what's ahead. I will share that after spending dedicated time this week with our new Gaming CEO, @asha_shar I’m incredibly optimistic about the opportunity ahead under her leadership. Asha is exceptionally bright, eager to listen and learn from x.com