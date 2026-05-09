Omicidio Ciociola | finiti gli ascolti attesa per la chiusura del caso

Sono terminati gli ascolti nel procedimento relativo all'omicidio Ciociola, e ora si attende la chiusura delle indagini. Durante le operazioni sono state ascoltate diverse persone e sono state acquisite intercettazioni telefoniche e ambientali che coinvolgono l’imputato. Tra i punti ancora da chiarire ci sono le ragioni legate a un debito di 60mila euro, considerato dagli inquirenti come possibile movente. La procura sta valutando i prossimi passaggi ufficiali.

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? Domande chiave Perché il debito di 60mila euro avrebbe spinto all'omicidio?. Come sono state ottenute le intercettazioni che incriminano l'imputato?. Quali nuovi documenti potrebbero cambiare l'esito del processo a giugno?. Chi sono i familiari che hanno deciso di costituirsi parte civile?.? In Breve Movente economico legato a 60mila euro di prestito e 500mila euro di contributi pubblici.. Figli Stefano e Anna Maria Ciociola costituiti parte civile tramite l'avvocato Francesco Le Noci.. Imputato Giuseppe Rendina già condannato all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli Gerardo e Pasquale Cirillo.. Prossime udienze per requisitoria e discussioni fissate per il mese di giugno a Foggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Ciociola: finiti gli ascolti, attesa per la chiusura del caso ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Omicidio Ciociola, processo ai titoli di coda: terminato l'ascolto dei testi, attesa la requisitoria del pmCon l'ascolto degli ultimi testi della difesa, è giunto alle battute finali il processo a carico di Giuseppe Rendina, 47enne di Trinitapoli accusato... Caso Ciociola: la difesa svela nuovi dettagli sulle intercettazioniDavanti alla Corte d’Assise di Foggia si è aperta una nuova fase nel processo per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, l’agricoltore di 59 anni deceduto...