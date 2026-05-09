Dopo l'omicidio avvenuto ad Ambrosino, i carabinieri hanno arrestato tre persone ritenute coinvolte nella rissa avvenuta a Induno Olona. Le forze dell'ordine stanno cercando ancora un quarto sospettato, considerato implicato nell’episodio. I fratelli coinvolti hanno chiamato i soccorsi immediatamente dopo l’accoltellamento, cercando di gestire la situazione fino all’arrivo delle autorità. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Punti chiave Chi è il quarto implicato che i carabinieri stanno cercando?. Come hanno fatto i fratelli a gestire i soccorsi dopo l'accoltellamento?. Quali dettagli dell'autopsia cambieranno le accuse della Procura varesina?. Cosa ha scatenato la rissa mortale tra i due gruppi in via Porro?.? In Breve Un indagato in carcere e due ai domiciliari per la rissa di via Porro.. Il secondo figlio di Gesuino Corona è accusato di aver accoltellato Enzo Ambrosino.. Un quarto sospetto coinvolto nella rissa tra il 10 e l'11 aprile è irreperibile.. Due fratelli residenti nel Varesotto sono stati condotti in regime di arresti domiciliari.. Tre nuovi arresti a Induno Olona per l’omicidio di Enzo Ambrosino: il secondo figlio di Gesuino Corona è stato colpito dall’ordinanza del gip di Varese questa mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Ambrosino: tre nuovi arresti dopo la rissa di Induno Olona

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