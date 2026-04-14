Rissa mortale a Induno Olona | due arresti in carcere per l’omicidio

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile, a Induno Olona, due uomini sono stati arrestati e portati in carcere dai carabinieri a seguito di un’aggressione che ha avuto come esito un omicidio. La vicenda ha coinvolto un uomo di 65 anni e uno di 27 anni, entrambi fermati nelle ore successive all’incidente. La notizia si concentra sui dettagli dell’evento e sulle persone coinvolte, senza ulteriori analisi o commenti.

Due uomini, un uomo di 65 anni e uno di 27 anni, sono stati condotti in carcere dai carabinieri dopo l’aggressione avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Induno Olona. L’episodio, scatenato da una violenta rissa nel varesotto, ha causato la morte del trentenne Enzo Ambrosino e il ferimento di altre due persone. L’indagine del Nucleo Investigativo e le responsabilità individuate. Il Tribunale di Varese ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due italiani coinvolti nello scontro sanguinoso che ha colpito la comunità locale. Le indagini, coordinate dalla Procura della, hanno permesso ai militari del Comando Provinciale di Varese di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi accaduti tra venerdì e sabato scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa mortale a Induno Olona: due arresti in carcere per l’omicidio Omicidio a Induno Olona, altri due arresti per rissa aggravata(Adnkronos) – Altri due arresti per la rissa avvenuta nella notte fra venerdì e sabato a Induno Olona, nel varesotto, in cui un uomo di trent’anni –... Omicidio nella notte in provincia di Varese, morto un 30enne a Induno Olona: due arrestiUna rissa scoppiata in piena notte a Induno Olona (Varese) è degenerata in coltellate in cui ha perso la vita un ragazzo di 30 anni, di origine... Due arresti per rissa aggravata nell’omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona. Indagini in corso. - facebook.com facebook Rissa finita nel sangue a Induno Olona, fermato un 50enne per l’omicidio di Enzo Ambrosino x.com