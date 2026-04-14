Omicidio a Induno Olona altri due arresti per rissa aggravata

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificata una rissa a Induno Olona, nel varesotto, che ha portato alla morte di un uomo di 30 anni e al ferimento di altre due persone. In seguito all’evento, le forze dell’ordine hanno arrestato due individui, portando il totale dei fermati a quattro. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e i motivi alla base della lite.

(Adnkronos) – Altri due arresti per la rissa avvenuta nella notte fra venerdì e sabato a Induno Olona, nel varesotto, in cui un uomo di trent’anni – Enzo Ambrosino – è morto e altre due persone sono rimaste ferite. Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese, hanno infatti arrestato due italiani, un 65enne e un 27enne, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Il provvedimento restrittivo, si legge nella nota, "rappresenta l'esito della...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Omicidio nella notte in provincia di Varese, morto un 30enne a Induno Olona: due arrestiUna rissa scoppiata in piena notte a Induno Olona (Varese) è degenerata in coltellate in cui ha perso la vita un ragazzo di 30 anni, di origine... Ragazzo ucciso a Induno Olona durante rissa: fermato 50enne(Adnkronos) – E’ stato arrestato nella tarda serata di ieri il presunto autore dell’omicidio di un 30enne avvenuto nella notte a Induno Olona, a... Proseguono le indagini per l'omicidio di Induno Olona - facebook.com facebook Rissa finita nel sangue a Induno Olona, fermato un 50enne per l’omicidio di Enzo Ambrosino x.com