Alba di sangue a Taranto giovane di 30 anni trovato morto in piazza Fontana | forse accoltellato con un cacciavite

Nella mattina a Taranto un giovane di 30 anni di nazionalità maliana, residente in Italia, è stato trovato morto in piazza Fontana. Il cadavere presenta ferite che potrebbero essere state causate da un oggetto appuntito, forse un cacciavite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e raccogliere eventuali testimonianze sulla vicenda.

Alba di sangue a Taranto. Il corpo di un giovane straniero, un cittadino del Mali regolarmente residente in Italia, è stato trovato in piazza Fontana, nella zona centrale della città. L'uomo non aveva precedenti. In base alle prime informazioni sarebbe stato accoltellato, forse con un cacciavite.🔗 Leggi su Today.it

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