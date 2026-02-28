Villaggio Santa Rosalia al via i lavori di rifacimento dell' asfalto in tre strade

Da lunedì inizieranno i lavori di rifacimento dell'asfalto nelle vie Piave, Montegrappa e Roccella nel Villaggio Santa Rosalia. Le operazioni riguarderanno il ripristino del manto stradale su queste tre strade, coinvolgendo interventi di asfaltatura. La durata stimata dei lavori non è stata ancora comunicata. Nessuna informazione sui tempi di completamento o eventuali deviazioni è stata diffusa finora.

Lunedì prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale nelle vie Piave, Montegrappa e Roccella. Gli interventi si aggiungono a quelli già in corso in via Villagrazia-Altofonte, via Principe di Paternò, via Di Giovanni-Petrarca e via Crispi-Messina Marine."Prosegue senza sosta il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lavori notturni in via Guido Dorso: via al rifacimento dell’asfalto ad AvellinoAvellino, 27 gennaio 2026 — L’Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra...

Leggi anche: Gratta e vinci fortunato al Villaggio Santa Rosalia, colpo da 40 mila euro

Altri aggiornamenti su Villaggio Santa Rosalia.

Temi più discussi: La droga e il business dei fiori nei cimiteri: condannati 13 tra boss e gregari del Villaggio Santa Rosalia; La droga e il business dei fiori nei cimiteri: condannati 13 tra boss e gregari del Villaggio Santa Rosalia; Da ecomostro a centro per la cura degli animali: come sarà il nuovo ospedale veterinario di Palermo; Lo scempio dei loculi prefabbricati al cimitero dei Rotoli :: Segnalazione a Palermo.

Sono mafiosi, ma non capi. Condannati i Sorrentino e altri 12PALERMO – Anche per i giudici di secondo grado Salvatore e Vincenzo Sorrentino, padre e figlio, sono mafiosi ma non hanno guidato la famiglia del Villaggio Santa Rosalia. La quarta sezione della Corte ... livesicilia.it

La droga e il business dei fiori nei cimiteri: condannati 13 tra boss e gregari del Villaggio Santa RosaliaIn appello è stata confermata la sentenza di primo grado nell'ambito del processo nato da un blitz della finanza messo a segno a giugno del 2023. Per Salvatore Sorrentino e il figlio Vincenzo regge l' ... palermotoday.it

Mafia e traffico di droga nei cimiteri: 13 condanne al clan del Villaggio Santa Rosalia - facebook.com facebook