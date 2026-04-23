Foggia uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

Da webmagazine24.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola in una abitazione di Foggia e si è presentato alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio in via Salvemini, nella zona di San Ciro, nel cuore della città. La donna è deceduta sul posto, mentre l’uomo è stato arrestato poco dopo la segnalazione. Questa vicenda si inserisce in un quadro di violenza domestica che si ripete frequentemente.

(Adnkronos) – Una donna è stata uccisa in casa dal marito a Foggia. Il femminicidio è avvenuto oggi 23 aprile in via Salvemini nella zona San Ciro, una zona centrale della città. L'uomo ha ucciso la moglie a colpi d'arma da fuoco dopo un litigio che è stato sentito dai vicini. La vittima aveva poco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Foggia, uomo ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle

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