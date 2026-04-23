Foggia uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola in una abitazione di Foggia e si è presentato alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio in via Salvemini, nella zona di San Ciro, nel cuore della città. La donna è deceduta sul posto, mentre l’uomo è stato arrestato poco dopo la segnalazione. Questa vicenda si inserisce in un quadro di violenza domestica che si ripete frequentemente.

(Adnkronos) – Una donna è stata uccisa in casa dal marito a Foggia. Il femminicidio è avvenuto oggi 23 aprile in via Salvemini nella zona San Ciro, una zona centrale della città. L'uomo ha ucciso la moglie a colpi d'arma da fuoco dopo un litigio che è stato sentito dai vicini. La vittima aveva poco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Foggia, uomo ucciso con quattro colpi di pistola alle spalle Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola e poi si costituisceGuardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola, poi chiama i carabinieri per costituirsi: è successo intorno alle 21 di oggi, in un appartamento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La 'veglia' di Foggia in ricordo di Dino, il 42enne amato da tutti e ucciso senza un perchè; Bologna, a Castel Maggiore uccide moglie poi si impicca; Foggia e il silenzio che uccide: il caso Dino Carta e l’urgenza di una svolta culturale; Personal trainer ucciso, a Foggia lutto cittadino per i funerali giovedì. Si cerca il Dna del killer. Femminicidio a Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistolaIl delitto è stato compiuto nell'abitazione della coppia dopo un litigio. Sul posto sono giunti il medico legale e i carabinieri. La vittima aveva 46 anni (ANSA) ... ansa.it Foggia, guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistolaLa vittima è Stefania Rago, di 46 anni. Il marito, che è stato portato in caserma dai carabinieri, si chiama Antonio Fortebraccio ... quotidiano.net Ancora un grave fatto di sangue scuote la città di Foggia. Intorno alle 21 di oggi, giovedì 23 aprile, si sono uditi alcuni colpi di pistola in una palazzina di via Salvemini a Foggia. A sparare è stata una guardia giurata dopo un litigio con la moglie. Dopo averla uc - facebook.com facebook "Caino dove sei Che fine hai fatto": le parole dell'Arcivescovo di #Foggia ai funerali del personal trainer ucciso di Francesco Fredella x.com