A Palermo, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un uomo di 69 anni, un ex infermiere. Il giovane ha confessato il delitto e ora si trova nel carcere minorile Malaspina. L’omicidio è avvenuto in una zona residenziale della città e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini immediatamente dopo il ritrovamento del corpo. La polizia ha confermato l’arresto e l’accusa formale nei confronti del minorenne.

E’ stato fermato con l’accusa di omicidio e portato nel carcere minorile Malaspina di Palermo il 16enne che ha confessato l’omicidio del 69enne Pietro De Luca, infermiere in pensione. Sono tanti, però, ancora i dubbi degli inquirenti. La morte risalirebbe a ieri mattina, il ragazzino si è presentato in questura solo la scorsa notte, almeno 12 ore dopo l’omicidio. Vittima e 16enne inoltre si conoscevano da tempo, da capire se fosse la prima volta che l’uomo, come ha rivelato l’indagato, ha tentato un approccio sessuale. La polizia scava dunque nella vita privata di entrambi: all’esame i rispettivi cellulari e i conti correnti del 69enne. Nelle prossime ore verranno sentiti i familiari - moglie e figlio del pensionato - e i parenti del ragazzo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio a Palermo, il 16 enne fermato e portato in carcere

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