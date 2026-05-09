Un ragazzo di 16 anni si è consegnato alle forze dell’ordine dopo aver ucciso un uomo di 69 anni nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. La vittima, identificata come P.D.L., è stata trovata senza vita nel suo appartamento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’omicidio, mentre il minorenne è stato portato in caserma. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Un uomo di 69 anni, P.D.L., è stato ucciso a Palermo all’interno della sua abitazione, nella zona del Villaggio Santa Rosalia. Per il delitto si è costituito un ragazzo di 16 anni, che dopo l’accaduto si è presentato spontaneamente in Questura. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita violentemente alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un tubo di metallo trovato nell’appartamento. Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dalla Procura per i minorenni, stanno conducendo le indagini, mentre la polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul luogo dell’omicidio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio a Palermo: 16enne si costituisce per l’uccisione di un 69enne

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