Nella notte a Palermo, in via Buonpensiero nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, un uomo di 69 anni è stato trovato morto con evidenti ferite alla testa. La vittima, identificata come un pensionato, è stata rinvenuta all’interno della propria abitazione. Un minorenne di 16 anni si è costituito e ha ammesso di aver aggredito l’uomo, dichiarando di essersi difeso dalle sue avances. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Omicidio nella notte al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Un uomo di 69 anni Pietro De Luca, è stato ucciso all’interno della propria abitazione in via Buonpensiero. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, dopo l’aggressione, si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi. Il giovane avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo di 16 anni si è presentato in questura verso mezzanotte e ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali dell’uomo, vicino di casa. I poliziotti sono andati nell’abitazione e hanno trovato la vittima con la testa fracassata. Il delitto è avvenuto nell’abitazione della vittima, immersa nel verde nei pressi delle rive del fiume Oreto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Mi sono difeso dalle sue avances”. A Palermo 69enne trovato morto con la testa fracassata: di costituisce 16enne

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