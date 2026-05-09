Oltremare celebra Riccione con un regalo inatteso Domenica speciale per famiglie e mamme

Oltremare ha annunciato una giornata speciale per domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma. L’evento è dedicato alle famiglie e alle mamme, con attività che coinvolgono la natura e le avventure all’interno del parco. La giornata prevede iniziative pensate per creare un momento di svago e condivisione, offrendo ai visitatori l’opportunità di trascorrere un’intera domenica in compagnia.

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Una domenica tutta dedicata alla natura, alle avventure da vivere con la famiglia e alle mamme. Domenica 10 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma, il parco Oltremare 2.0 di Riccione celebra la città con il Riccione Day: un’intera giornata di festa con ingresso speciale a 10 euro per.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Un regalo inatteso per gli amanti del jazz: Isaiah J. Thompson al NiccoliniIl giovane talento della scena newyorkese arriva a Firenze con il suo quartetto per una serata di jazz caldo e travolgente. Martina Franca: domenica mercato straordinario Con un omaggio alle mammeDi seguito la comunicazione dei commercianti ambulanti di Martina Franca: Domenica mattina 10 maggio ci sarà un’edizione straordinaria del mercato di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Oltremare celebra Riccione con un regalo inatteso. Domenica speciale per famiglie e mamme; Libri che scottano. Escursioni librarie per la stagione estiva alla Baldini di Santarcangelo; Riccione Day a Oltremare 2.0: ingresso speciale per i residenti nella Festa della Mamma. Riccione Day a Oltremare 2.0: ingresso speciale per i residenti nella Festa della MammaDomenica 10 maggio biglietto a 10 euro per le famiglie riccionesi tra natura, spettacoli e attrazioni educative nel parco Costa Edutainment ... altarimini.it Il parco Oltremare di Riccione accoglie un esemplare di falco sacroRiccione, 17 luglio 2025 – È arrivato qualche giorno fa, al parco Oltremare di Riccione, un nuovo esemplare femmina di falco sacro. L’animale, la cui provenienza rimane tutt’oggi sconosciuta, possiede ... ilrestodelcarlino.it