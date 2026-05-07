Martina Franca | domenica mercato straordinario Con un omaggio alle mamme

Domenica 10 maggio si terrà un mercato straordinario a Martina Franca, come comunicato dai commercianti ambulanti della zona. L’evento si svolgerà durante la mattina e prevede anche un omaggio dedicato alle mamme, senza ulteriori dettagli specifici. La manifestazione si inserisce nel calendario commerciale della città, portando in centro bancarelle e prodotti vari. I dettagli sulla durata e le modalità dell’iniziativa sono stati diffusi attraverso una comunicazione ufficiale dei venditori ambulanti.

Di seguito la comunicazione dei commercianti ambulanti di Martina Franca: Domenica mattina 10 maggio ci sarà un’edizione straordinaria del mercato di Martina Franca. Vi aspettiamo nelle vie del centro per trascorrere insieme una piacevole mattinata tra shopping e relax. In occasione della Festa della Mamma, abbiamo pensato anche a un piccolo omaggio per tutte le mamme. Non mancate, vi aspettiamo. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: domenica mercato straordinario Con un omaggio alle mamme Notizie correlate Martina Franca: da oggi Expocasa Fino a domenicaDi seguito il comunicato: Dal 9 al 12 aprile 2026, il centro fieristico Ortolini di Martina Franca ospiterà la seconda edizione di Expocasa,... Martina Franca: ambulatorio solidale, nuova sede Inaugurazione domenicaDi seguito il comunicato: L’Ambulatorio solidale di Martina Franca, Ente del terzo settore attivo nell’assistenza sanitaria alle persone che vivono... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Martina Franca: domenica mercato straordinario; Martina Franca | Mercati della terra di Slow food; Referendum consultivo sul mercato settimanale NON alimentare; Martina Franca, inaccettabile interruzione. Mercato settimanale in nuova veste, a Martina Franca inaugurazione simbolicaHa allietato la prima giornata del mercato in nuova veste la Banda Città di Martina Franca. Con le note dell’Inno nazionale ha sottolineato l’importanza del lavoro come valore fondante della ... agorablog.it Martina Franca: mercato settimanale ridimensionato, l’ordinario Ex consigliere comunale criticoE oggi, sul mercato settimanale, si ripete lo stesso copione: toni solenni, parole altisonanti, narrazione da grande impresa, come se ci si trovasse davanti a un’opera epocale, a un progetto ... noinotizie.it Martina Franca, soldi in cambio di appalti: chieste 6 misure cautelari - facebook.com facebook