Un regalo inatteso per gli amanti del jazz | Isaiah J Thompson al Niccolini

Lunedì 9 marzo alle 20, al teatro Niccolini, si esibirà Isaiah J. Thompson, noto pianista di jazz. L'evento è rivolto agli appassionati del genere che apprezzano sonorità calde e rotonde. Chiunque voglia ascoltare musica dal vivo potrà assistere a questa performance, che promette di coinvolgere gli spettatori con il suo stile autentico. L'iniziativa rappresenta un'occasione per ascoltare un musicista di talento in un contesto intimo.

Il giovane talento della scena newyorkese arriva a Firenze con il suo quartetto per una serata di jazz caldo e travolgente. Al sax lo stratosferico Julian Lee Se anche solo un filino vi piace il jazz (ma quello vero, caldo, rotondo) segnatevi questa data. Perché lunedì 9 marzo alle 20.30 al Teatro Niccolini arriva a Firenze Isaiah J. Thompson, uno dei pianisti più brillanti e travolgenti della nuova scena jazz internazionale. Questo appuntamento, per gli sconsolati appassionati del genere di una città che da questo punto di vista offre sempre di meno, suona davvero come un regalo inatteso. Il concerto è proposto da Firenze On Stage, che porta sul palco fiorentino il pianista statunitense vincitore degli American Piano Awards 2023 e Steinway Artist, tra i nomi più in vista della nuova generazione jazz. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

