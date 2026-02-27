Al Teatro Giordano la première di ' Parole' il nuovo cortometraggio di Lorenzo Sepalone e Impegno Donna

Mercoledì 4 marzo alle 19 si svolge al Teatro Umberto Giordano di Foggia la première del cortometraggio intitolato 'Parole'. Il film è stato scritto e diretto da Lorenzo Sepalone e prodotto dall’associazione ‘Impegno Donna’. L’evento prevede la presentazione del nuovo cortometraggio in presenza di pubblico e addetti ai lavori. La proiezione inaugura una serie di iniziative legate alla diffusione del lavoro.

Si terrà mercoledì 4 marzo alle 19 presso il Teatro Umberto Giordano di Foggia, la première di ’Parole’, il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Lorenzo Sepalone e prodotto dall’associazione ‘Impegno Donna’. La realizzazione della pellicola rientra in un progetto finanziato dalla Regione Puglia, finalizzato al potenziamento e al consolidamento dei Centri per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (CUAV). In pochi minuti, ‘Parole’ veicola un messaggio chiaro e incisivo contro la violenza e contro gli stereotipi di genere, proponendo un’intensa riflessione su pregiudizi ancora profondamente radicati nella società contemporanea. Prodotto da ‘Impegno Donna’ in collaborazione con ‘Movimento ArteLuna’, il cortometraggio è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

