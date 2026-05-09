Oltre 321 quintali di rifiuti raccolti durante la Fiera e gestiti ecologicamente

Durante i quattro giorni di fiera sono stati registrati più di 100.000 visitatori e raccolti oltre 321 quintali di rifiuti. Tutti i materiali sono stati gestiti secondo le norme ambientali vigenti, garantendo un corretto smaltimento e riciclo. L'organizzazione ha adottato misure specifiche per la gestione dei rifiuti, che hanno coinvolto diverse aree dell'evento. Questi dati sono stati comunicati dagli organizzatori al termine della manifestazione.

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Oltre 100mila visitatori in quattro giorni, oltre 321 quintali complessivi di rifiuti gestiti, 22 operatori e 8 mezzi di AnconAmbiente impegnati quotidianamente tra raccolta differenziata e servizi di pulizia urbana: sono questi i numeri che raccontano il lavoro ambientale realizzato durante l’edizione 2026 della Fiera di San Ciriaco, conclusasi con un grande successo di partecipazione lungo il nuovo percorso che dal Passetto ha raggiunto Porta Pia attraversando corso Stamira. Nel dettaglio, AnconAmbiente ha raccolto oltre 192 quintali di rifiuti differenziati avviati al recupero materico: 150,6 quintali dalla raccolta multimateriale avviata ad impianto specializzato per la ulteriore separazione della plastica, carta, cartone e metalli e 42 quintali di frazione organica proveniente principalmente dalle aree food della manifestazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre 321 quintali di rifiuti raccolti durante la Fiera e gestiti ecologicamente ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Oltre 100mila visitatori alla Fiera di San Ciriaco. Il report di AnconAmbiente: recuperati 321 quintali di rifiuti Volontari di Retake in azione: oltre cinque quintali di rifiuti raccolti a Francavilla FontanaRisultati straordinari per l'evento ecologico svoltosi lo scorso weekend, che ha coinvolto tante persone in un'attività di rigenerazione dei luoghi... Contenuti di approfondimento Si parla di: Oltre 321 quintali di rifiuti raccolti durante la Fiera e gestiti ecologicamente; Niente raccolta differenziata a San Ciriaco: nei cassonetti l’invito a gettare tutto insieme | La segnalazione. Taranto, maxi operazione nel mar Piccolo: sequestrati oltre 50 quintali di cozzeOltre 50 quintali di prodotto privo di tracciabilità, a rischio per la salute. Il primo controllo è scattato su una banchina del secondo seno del Mar Piccolo, il resto a bordo di imbarcazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it