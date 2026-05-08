Oltre 100mila visitatori alla Fiera di San Ciriaco Il report di AnconAmbiente | recuperati 321 quintali di rifiuti
Durante i quattro giorni della Fiera di San Ciriaco si sono registrati oltre 100.000 visitatori. AnconAmbiente ha gestito più di 321 quintali di rifiuti, coinvolgendo 22 operatori e 8 mezzi ogni giorno nelle attività di raccolta differenziata e pulizia urbana. I dati sono stati forniti dal report ufficiale dell’ente. Le operazioni di gestione dei rifiuti e di pulizia sono state svolte in modo continuo durante l’evento.
ANCONA - Oltre 100.000 visitatori in quattro giorni, oltre 321 quintali complessivi di rifiuti gestiti, 22 operatori e 8 mezzi di AnconAmbiente impegnati quotidianamente tra raccolta differenziata e servizi di pulizia urbana: sono questi i numeri che raccontano l’imponente lavoro ambientale.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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