La tennista ha raggiunto per la prima volta i sedicesimi di finale a Roma, stabilendo un record personale nel ranking mondiale. Durante il torneo, ha affrontato e sconfitto avversarie che occupavano posizioni più alte nella classifica, grazie a vittorie dirette nei match. La sua scalata nel ranking si deve ai risultati ottenuti in questa competizione, che le hanno permesso di migliorare significativamente la sua posizione.

? Domande chiave Quale traguardo storico ha permesso alla tennista di scalare il ranking?. Come ha fatto la giocatrice a battere avversarie così alte in classifica?. Chi sono i tecnici che hanno guidato la sua crescita a Roma?. Dove si sposterà l'atleta per la prossima sfida del circuito Wta?.? In Breve Sconfitta contro la numero 13 Linda Noskova per 61 e 63.. Vittorie precedenti su Petra Marcinko e Clara Tauson nel torneo di Roma.. Salita nel ranking Wta superando il precedente limite del numero 68.. Prossimo impegno programmato per la prossima settimana al torneo di Strasburgo.. La tennista ucraina Oleksandra Oliynykova conclude oggi il suo percorso ai sedicesimi del Master 1000 di Roma, cedendo alla ceca Linda Noskova con un punteggio di 61 e 63.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oliynykova vola nel ranking: record ai sedicesimi di Roma

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