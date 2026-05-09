Olise l' ha fatto di nuovo | gol alla Robben in Wolfsburg-Bayern Monaco

Nella partita tra Wolfsburg e Bayern Monaco, valida per la penultima giornata di Bundesliga, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria per 1-0 grazie a un gol di Michael Olise. Il suo tiro ricorda lo stile di Robben, e ha deciso l’incontro. La gara si è svolta con poche occasioni da rete, e il gol di Olise è stato l’unico a finire in rete durante l’incontro.

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Gli highlights di Wolfsburg-Bayern Monaco 0-1, penultima giornata di Bundesliga: a decidere è il gol "alla Robben" di Michael Olise.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olise l'ha fatto di nuovo: gol "alla Robben" in Wolfsburg-Bayern Monaco ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Olise l'ha fatto di nuovo: gol clamoroso in Wolfsburg-Bayern MonacoGli highlights di Wolfsburg-Bayern Monaco 0-1, penultima giornata di Bundesliga: a decidere è il gol "alla Robben" di Michael Olise. Pronostici Wolfsburg-Bayern Monaco: tanti gol dopo la delusione europeaWolfsburg-Bayern Monaco, i pronostici della sfida di Bundesliga che vedrà impegnati in bavaresi Dopo aver festeggiato la vittoria di un campionato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nessuna chance! Kompany avverte il Wolfsburg in lotta salvezza: il Bayern non si rilassa; Luis Diaz l'uomo delle grandi partite: sta trascinando il Bayern in Champions League e può candidarsi al Pallone d'Oro; Perché Harry Kane potrebbe vincere il Pallone d’Oro anche senza i Mondiali. Alan Shearer ha paragonato il trio del Bayern alla MSN del Barcellona; quote Bayern Monaco Heidenheim: il pronostico sui bavaresi. Psg-Bayern, i lanci (sbagliati) di Safonov: ecco il trucco di Luis Enrique per fermare OliseLuis Enrique l'ha rifatto. A distanza di un solo anno, ha riportato il suo Psg in finale di Champions. Il tecnico spagnolo ha costruito un ingranaggio perfetto, partendo dalle ... ilmessaggero.it Perché Olise è arrivato col volto completamente coperto per Bayern-PSG: è la sua personalitàMichael Olise si presenta completamente mascherato poco prima del calcio d’inizio di Bayern Monaco-PSG. Il giocatore dei bavaresi è irriconoscibile: è frutto della sua personalità. fanpage.it Wolfsburg-Bayern Monaco (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi contro i woelfe a caccia di punti salvezza ift.tt/b4Ko6lP #scommesse #pronostici x.com Slavko Vincic è stato nominato dalla UEFA per arbitrare il ritorno tra Bayern Monaco e Real Madrid all'Allianz Arena mercoledì reddit