Olise l' ha fatto di nuovo | gol clamoroso in Wolfsburg-Bayern Monaco

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la penultima giornata di Bundesliga, il match tra Wolfsburg e Bayern Monaco si è concluso con la vittoria dei bavaresi per 1-0. La rete decisiva è arrivata da un gol di Michael Olise, che ha segnato con un tiro che ha ricordato quello di Robben. La partita si è giocata in un’atmosfera intensa, con il gol che ha cambiato le sorti dell’incontro.

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Gli highlights di Wolfsburg-Bayern Monaco 0-1, penultima giornata di Bundesliga: a decidere è il gol "alla Robben" di Michael Olise.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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