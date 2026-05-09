Olise l' ha fatto di nuovo | gol clamoroso in Wolfsburg-Bayern Monaco

Durante la penultima giornata di Bundesliga, il match tra Wolfsburg e Bayern Monaco si è concluso con la vittoria dei bavaresi per 1-0. La rete decisiva è arrivata da un gol di Michael Olise, che ha segnato con un tiro che ha ricordato quello di Robben. La partita si è giocata in un’atmosfera intensa, con il gol che ha cambiato le sorti dell’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui