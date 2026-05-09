La Svizzera ha richiesto 2,6 milioni di franchi all’Italia e alla Regione Lombardia per i costi sostenuti nei trasporti in vista delle Olimpiadi, specificamente quelli diretti a Livigno. Nel frattempo, i debiti relativi ai servizi di bus navette forniti alla Fondazione Milano Cortina nel Bellunese non sono stati ancora saldati, costringendo la Regione Veneto a effettuare un pagamento anticipato. La questione dei costi olimpici continua a coinvolgere più enti e regioni.

La Svizzera presenta il conto all’ Italia e alla Regione Lombardia per i trasporti olimpici, mentre i debiti per il servizio di bus navette garantito a Fondazione Milano Cortina nel Bellunese non sono ancora stati onorati e così deve intervenire la Regione Veneto con un finanziamento anticipato. Nel primo caso si tratta di 2,6 milioni di franchi svizzeri (circa 2 milioni e mezzo di euro), nel secondo di 9 milioni di euro. Diventa sempre più martoriato il dopo-Giochi, tra indagini giudiziarie (a Belluno per la cabinovia incompiuta di Apollonio-Socrepes), le istruttorie della Corte dei Conti (in Lombardia per il Pala Santa Giulia) e l’annuncio di debiti per oltre 300 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, spuntano altri costi. La Svizzera presenta il conto: 2,6 milioni di franchi per i trasporti verso Livigno

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