Crans-Montana la Svizzera chiede il conto all'Italia | Vogliamo 100mila franchi per le cure mediche ai feriti

La Svizzera ha richiesto all’Italia il pagamento di circa 108 mila euro per le spese mediche sostenute dai feriti dell’incendio avvenuto a Crans-Montana. La richiesta è stata avanzata attraverso la mutua svizzera, che ha precisato di voler ricevere il rimborso per le cure fornite ai feriti coinvolti nell’incidente. La somma richiesta si riferisce alle spese mediche relative ai danni causati dall’incendio.

La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. L'ambasciatore rifiuta, invocando la reciprocità: "Ci siamo fatti carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all'Ospedale Niguarda di Milano".🔗 Leggi su Fanpage.it Crans-Montana, La Russa al Consolato svizzero: fiori e cordoglio per le vittime #shorts Notizie correlate Disputa Italia-Svizzera sul rimborso di 108mila euro per cure mediche ai feriti del rogo di Crans-MontanaLa mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-MontanaLa mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno. Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamoLa Svizzera è decisa a presentare il conto, che resterà inevaso. La mutua elvetica chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per le cur ... iltempo.it Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti. L’ambasciatore: Non pagheremoLa fattura è di 108mila euro. Il nostro ambasciatore: Anche noi abbiamo curato due cittadini elvetici e partecipato ai soccorsi. Esiste il principio di reciprocità ... ilgiorno.it La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È quanto emerso - facebook.com facebook Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella x.com