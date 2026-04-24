Crans-Montana la Svizzera presenta il conto delle cure L' Italia | non paghiamo

In Svizzera, le autorità hanno annunciato l’intenzione di chiedere il pagamento per le cure mediche fornite a cittadini e visitatori italiani. La mutua svizzera ha precisato che il conto, però, rimarrà senza risposta. Da parte italiana, invece, è stato chiarito che non verranno effettuati pagamenti in merito. La questione riguarda le prestazioni sanitarie erogate in territorio svizzero e le relative responsabilità economiche.

La Svizzera è decisa a presentare il conto, che resterà inevaso. La mutua elvetica chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi per le spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per le cure e il breve ricovero di tre giovani italiani rimasti feriti nell'incendio del locale Constellation a Crans-Montana, in cui sono morti 41 ragazzi. L'ostinazione della Svizzera emerge dall'incontro tra l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard. L’amministratore svizzero ha riferito di non avere sponde legali per farsi carico della cifra, pari a circa 108 mila euro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans-Montana, la Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamo Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia Notizie correlate Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-MontanaLa mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese medicheIl servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno. Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti. L’ambasciatore: Non pagheremoLa fattura è di 108mila euro. Il nostro ambasciatore: Anche noi abbiamo curato due cittadini elvetici e partecipato ai soccorsi. Esiste il principio di reciprocità ... ilgiorno.it Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese medicheLa Svizzera intende chiedere all'Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti ... lapresse.it La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È quanto emerso - facebook.com facebook Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella x.com