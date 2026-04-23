Olimpia Teodora verso la A ma senza finanziamenti | Da aziende e Comune pochi aiuti il futuro è a rischio

L'Olimpia Teodora, squadra di pallavolo con un passato importante, si trova a un passo dalla promozione in serie A3. Tuttavia, la squadra non ha ricevuto finanziamenti sufficienti da parte delle aziende e del Comune, mettendo a rischio il suo futuro. La mancanza di sostegni economici mette in discussione la possibilità di proseguire nel campionato e di consolidare il proprio percorso di crescita.

A un soffio dalla promozione in A3 il futuro dell'Olimpia Teodora, squadra di volley ravennate dal passato glorioso, è pero tutt'altro che sereno. Nonostante i mesi di lavoro e gli ottimi risultati conquistati in quest'ultimo campionato dalle Leonesse, la società si trova oggi a dover aver a che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley. Un’Olimpia Teodora in emergenza cede a Ripalta, ma perde un solo punto in classificaUn’Olimpia Teodora in emergenza di organico esce a testa alta e con un punto dalla trasferta di Ripalta. Ko a sorpresa per l'Olimpia Teodora: la capolista scivola 3-0 sul campo dell'AnderliniQuello che doveva essere un impegno testa-coda tutto sommato abbordabile, si è trasformato nella seconda sconfitta stagionale per le ravennati... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Volley, per le Leonesse il sogno si avvicina: l'Olimpia Teodora a un passo dalla promozione; L’Olimpia Teodora prepara la festa. E conta di farla nel salotto di casa; Olimpia Teodora vince ancora e vede la Serie A3: promozione possibile nel big match con Campagnola; Volley, l’Olimpia Teodora cede al tie break contro Campagnola: festa promozione rinviata. Volley serie B femminile. Olimpia Teodora, ancora due punti poi la festa. Ma l’A3 costa, le più forti pronte ai salutiSabato a Castel Maggiore altro match point promozione. Poi l’incognita sul futuro per. come affrontare la categoria. sport.quotidiano.net L’Olimpia Teodora cede al tie break e deve rinviare la festa promozioneL’Olimpia Teodora deve rinviare la festa promozione al termine di una avvincente e lunghissima partita contro Campagnola Emilia nel 23º turno del campionato di B1. Ravenna perde un’imbattibilità ... ravenna24ore.it #serieB1 #gironeB Olimpia Teodora Volley SERIE B1-B. L’Olimpia Teodora cede al tiebreak contro Campagnola e deve rinviare la festa promozione RAVENNA. L’Olimpia Teodora deve rinviare la festa promozione al termine di una avvincente e lunghissima - facebook.com facebook