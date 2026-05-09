La squadra di pallavolo di Perugia ha ottenuto una vittoria convincente, che le permette di prendersi tre giorni di pausa prima di preparare l’ultimo incontro di Champions League. Il commento di uno dei giocatori ha evidenziato l’entusiasmo per il sostegno ricevuto dal pubblico durante la partita. La squadra si sta preparando per le prossime sfide, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione le vicende sportive.

PERUGIA – La Sir Susa Scai Perugia ha dominato e ora i giocatori si godono tre giorni di riposo assoluto prima di tornare ad allenarsi in vista dell’ultimo impegno agonistico della champions league. Così lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi: "Tra le vittorie questa la metto al primo posto perché è arrivata in casa, con un palasport stupendo, una cosa bellissima. Per l’atmosfera e per il pubblico. È il successo, per me, più importante. Non lasciamo mai nulla di intentato, anche quando l’avversario, come in questo caso, ha giocato molto bene. Hanno saputo battere bene, magari sbagliando un po’, ma noi con pazienza abbiamo ricostruito la gara.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oleh Plotnytskyi: "Il pubblico è stupendo"

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