Plotnytskyi | Questa partita dimostra la nostra prontezza per il resto della stagione

Plotnytskyi afferma che la vittoria di ieri mostra la determinazione della squadra per le prossime gare. La Sir Susa Scai Perugia ha controllato il ritmo del match e ha concluso con una prestazione convincente. I giocatori hanno dimostrato compattezza e concentrazione, superando gli avversari in ogni fase. La squadra si prepara ora ad affrontare le sfide successive con maggiore sicurezza e motivazione. La strada verso il campionato continua con questo risultato.

Nel confronto di vertice tra due formazioni storicamente competitive, la Sir Susa Scai Perugia ha imposto il proprio ritmo al Pala Agsm Aim, chiudendo la sfida contro Rana Verona con un netto 3-0. L’esito consente a Perugia di chiudere la Regular Season al primo posto e di assicurarsi la partecipazione alla prossima CEV Champions League. Giannelli è stato premiato come MVP della partita, evidenziando una posizione di leadership nel gioco e una gestione precisa della palleggio. La prestazione è risultata concreta e continua, con una trama di recezioni solide, battute efficaci e contrattacchi pronti a capitalizzare ogni occasione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

