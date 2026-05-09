Olaplex entra ufficialmente nella curl era | i nuovi shampoo e conditioner stanno cambiando la wash routine delle curly girls
L’industria dei prodotti per capelli ha rivoluzionato la cura dei ricci con il lancio di una nuova linea di shampoo e balsami. Dopo anni in cui i capelli ricci sono stati spesso considerati solo un aspetto estetico, ora si punta a trattarli come una struttura da comprendere e rispettare. Questa novità segna un passo importante nel settore, offrendo alle persone con capelli ricci prodotti specifici per la loro routine di lavaggio.
Per anni il mondo haircare ha trattato i capelli ricci come un’estetica, più che una struttura reale da comprendere. Tantissimi prodotti promettevano definizione, idratazione o controllo del crespo, ma nella maggior parte dei casi il risultato era sempre lo stesso: texture appesantita, ricci rivestiti di siliconi e quella sensazione di “finto healthy hair” che dura giusto il tempo di un TikTok. Adesso però il beauty sembra essersi spostato verso un’altra direzione. Meno effetto immediato, più hair repair vera. E Olaplex — il brand che praticamente ha trasformato il bond-building in un linguaggio universale della beauty culture — lo sa benissimo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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