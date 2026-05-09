Olaplex entra ufficialmente nella curl era | i nuovi shampoo e conditioner stanno cambiando la wash routine delle curly girls

L’industria dei prodotti per capelli ha rivoluzionato la cura dei ricci con il lancio di una nuova linea di shampoo e balsami. Dopo anni in cui i capelli ricci sono stati spesso considerati solo un aspetto estetico, ora si punta a trattarli come una struttura da comprendere e rispettare. Questa novità segna un passo importante nel settore, offrendo alle persone con capelli ricci prodotti specifici per la loro routine di lavaggio.

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